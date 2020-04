1 aprile 2020 nevicata nel Sannio, sorpresa ma nessun problema Nella notte decine di centri della provincia di Benevento imbiancati e temperature vicino allo 0

Dopo settimane di quarantena, freddo, sole e primi fiori di primavera, questa notte sui centri sanniti è comparsa la neve. Fenomeno raro di questi tempi che diventa ancora più surreale e strano in questo periodo di emergenza sanitaria per il Covid 19. Nessun pesce d'aprile, dunque. Ad essere imbiancate anche le campagne beneventane ma soprattuto i paesi del Tammaro e del Fortore. Dopo l'una della scorsa notte una fitta nevicata ha interessato anche i paesi dell'Hinterland, Apice, San Giorgio del Sannio, Paduli, Buonalbergo, Foiano di Falfortore, Pietraroya, San Bartolomeo in Galdo ed altri centri sanniti.

Nessun problema per la circolazione, o meglio per le pochemacchine autorizzate a circolare per via dei divieti imposti dai tanti decreti governativi, regionali e comunali per contenere l'emergenza coronavirus.

Regolare la viabilità lungo la Telesina e lungo la Statale 87 che da Benevento conduce in Molise. I mezzi spargisale e spazzaneve dell'Anas sono entrati in funzione già nella tarda serata di ieri. Pochissimi fiocchi a Benevento città dove la coltre bianca in mattinata non ha lasciato traccia.