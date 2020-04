Due leoni fuggiti dallo zoo delle Maitine: è una sciocchezza Messaggio circolato su WhatsApp, è uno scherzo. Informata la Prefettura

In altri tempi un simile scherzo per il primo aprile sarebbe stato accettato con un sorriso, ma adesso, mentre tutt'intorno si respirano la paura e l'angoscia, appare decisamente fuori luogo, perchè determina ulteriori timori, peraltro infondati, la 'notizia' che sta circolando su whatsapp.

Dopo aver creato uno screenshot che nei colori e nello stile rimanda alle pagine del Televideo, l'autore racconta una fantomatica “fuga di due leoni dallo zoo delle Maitine a Pesco Sannita”, seguita, pensate un po', “dalla scoperta della carcassa di un bovino divorato”.

Poi l'avviso: “I leoni – prosegue il buontempone -potrebbero cercare nuove prede, perciò, data la pericolosità, il sindaco ha bloccato ogni attività commerciale da domani e fino a quando i due animali, del peso di 400 chili non verranno abbattuti o sedati”.

Lo ripetiamo: nessuna fuga di leoni o altri felini, si tratta della trovata di qualcuno che l'ha ideata credendo di poter far ridere... Nessuna voglia di scherzare, ovviamente, per l'amministratore della struttura, che, attraverso l'avvocato Roberto Pulcino, ha informato la Prefettura, riservandosi ogni azione legale nei confronti di chi ha apposto la propria firma in calce ad una simile stupidata.