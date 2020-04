Autotreno carico di frutta e verdura in fiamme L'incendio ha distrutto il rimorchio del mezzo pesante. Traffico rallentato lungo la Telesina

Quintali e quintali di frutta - agrumi in particolare - e verdura distrutti dalle fiamme che questa notte hanno attaccato il rimorchio di un autotreno mentre viaggiava in direzione Brindisi sulla Statale 372, all'altezza dello svincolo per Paupisi.

Quando l'autista si è accorto del fumo ha immediatamente arrestato la marcia ed è riuscito fortunatamente a staccare la motrice dal rimorchio. Salvo il carico all'interno del primo cassone. Niente da fare, invece, per gli ortaggi e gli agrumi sistemati in cassette di plastica all'interno del rimorchio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno impiegato circa 4 ore prima di riuscire a spegnere e mettere in sicurezza l'arteria lungo la quale le auto procedono a senso unico alternato a causa del mezzo incendiato che occupa una corsia.