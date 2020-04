Colpa tua se nostra figlia è malata: allontanato un 50enne Indagine del pm Flavia Felaco, misura nei confronti di un uomo che vive in provincia

Due mesi fa lei ha abbandonato l'abitazione di famiglia ed è andata a vivere altrove, con i figli. Lui, ora, non può più avvicinarsi a loro e alla casa in cui si sono trasferiti, e deve stare almeno a 50 metri di distanza. E' la misura adottata dal gip Vincenzo Landolfi, su richiesta del sostituto procuratore Flavia Felaco, nei confronti di un 50enne di un centro vicino al capoluogo sannita, indagato per maltrattamenti.

L'ipotesi di reato è stata prospettata nell'inchiesta avviata dopo la denuncia della moglie ai carabinieri, ai quali aveva raccontato la condizione di paura e soggezione che era costretta a sopportare. Nel mirino le condotte del coniuge, che a più riprese, dopo aver bevuto eccessivamente, l'aveva pesantemente offesa, insultata e minacciata. In una occasione l'aveva spinta contro un muro, causando delle lesioni ad un figlio, intervenuto in difesa della madre; in un'altra aveva urlato e inveito, spaventando due minori, contro di lei, che a quel punto, per calmarlo, si sarebbe concessa sessualmente.

Un comportamento, quello del 50enne, che sarebbe peggiorato particolarmente da circa un anno, da quando una figlia si era ammalata e gli altri due erano risultati portatori sani. Avrebbe da allora iniziato ad abusare dell'alcol, diventando violento ed aggressivo nei confronti della coniuge, addebitandole addirittura la patologia.