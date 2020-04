Camion perde bombole, paura al Rione Libertà FOTO Il mezzo nell'affrontare la curva per la rampa della Tangenziale Ovest ha perso parte del carico

Momenti di paura questa mattina al Rione Libertà per un camion che nell'affrontare la curva che da via Napoli conduce alla rampa d'ingresso della Tangenziale Ovest, ha perso parte del carico che stava trasportando. Un carico speciale di bombole che inizialmente, come riportato sembravano di ossigeno, ma che invece, erano riempite pare di metano. I contenitori erano impilati orizzontalmente sul pianale del mezzo pesante. Decine di bombole sono finite sulla carreggiata rotolando lungo la discesa. Per fortuna l'incidente non ha provocato feriti.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Volante della Questura con la Polizia Municipale. Traffico interrotto sulla rampa di accesso alla Tangenziale fino a quando i recipienti sotto pressione non saranno recuperati e rimossi dalla carreggiata.

IN AGGIORNAMENTO

Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad avvicinarsi in sicurezza, attraverso la forma e le caratteristiche delle bombole, e attraverso i codici riportati sul retro del camion hanno capito che si trattava di gas metano. Sono ora in corso le operazioni per lo svuotamento in sicurezza delle bombole danneggiate.