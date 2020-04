Scappa in attesa di test covid, polizia lo riporta al San Pio L'uomo si è sentito male nei pressi di un supermercato

Un video in cui si vede un uomo soccorso dall'ambulanza nei pressi del supermercarto Carrefour. Sul web si moltiplicano le ipotesi ma il chiarimento arriva dalla polizia municipale di Benevento che spiega: “l'uomo è stato soccorso per essere trasportato presso l’Ospedale “Padre Pio” per svolgere alcuni accertamenti clinici al fine di escludere la diagnosi di Covid-19.

Il cinquantottenne era già stato trasportato altre due volte presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Pio”, dal quale si era però dileguato, approfittando della confusione di questi ultimi giorni. Invece, questa mattina, l’uomo è stato piantonato da una pattuglia della municipale sino a quando tutti gli accertamenti non fossero stati ultimati. Successivamente il soggetto, che soffre di problemi di alcolismo, è stato invitato a far ritorno presso il proprio domicilio, ove vive in compagnia della madre e di altri fratelli”.