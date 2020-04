Via De Caro, una targa in ricordo del Commissario Missiroli La stele voluta dal Siulp doveva essere inaugurata l'8 marzo

L’8 marzo 2020 doveva essere una giornata importante, dedicata alla memoria del Sostituto Commissario della Polizia di Stato Nicoletta Missiroli, in servizio presso la Questura di Ravenna, caduta in servizio in seguito ad un incidente stradale, unitamente al collega autista Agente Pietro Pezzi. Una ricorrenza che sarebbe stata celebrata anche a Benevento con una targa posta nella rotonda di via De Caro, a pochi passi dalla Questura di Benevento.

Un'iniziativa voluta dal Siulp guidato nella nostra provincia da Gennaro Lombardo che, con i familiari di Nicoletta e le altre istituzioni avrebbe dovuto scoprire la targa già installata.

“Tutto era pronto per l'8 marzo 2020 – scrive ora il segretario generale del Sindacato unitario lavoratori di Polizia -, ma l’emergenza sanitaria del COVID-19 ne ha determinato il rinvio a data da destinarsi.

La targa posta nella rotonda di via De Caro era stata coperta in attesa di questa cerimonia, ma qualche giorno fa una folata di vento ha voluto scoprirla. Ho deciso di lasciare scoperta la targa – spiega Lombardo -, pensando che il volto sorridente di Nicoletta potesse infondere nei colleghi e nella comunità beneventana la carica necessaria per continuare senza sosta la lotta contro questo nemico invisibile, ma pericoloso.

Avrei voluto farvi conoscere Nicoletta in un modo diverso, ma se le cose sono andate così voglio leggervi un fiducioso segno del destino. Colgo l’occasione per ringraziare i colleghi tutti, Polizia di Stato e forze dell’ordine in genere, per l’encomiabile attività svolta, al fine di non vanificare l’infaticabile impegno dei medici e del personale sanitario tutto. Faccio miei l’invito e l’augurio: stiamo lontani oggi, per riabbracciarci domani”.