Pacchetto con 210 grammi di cocaina, arrestato un 40enne Luca Luongo, di Arpaise, fermato a Santa Colomba dalla guardia di finanza. E' ai domiciliari

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è l'ipotesi di reato per la quale la guardia di finanza ha arrestato Luca Luongo, 40 anni, di Arpaise.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato fermato nel pomeriggio di sabato nella zona di Santa Colomba e trovato in possesso di un pacchetto contenente 210 grammi di cocaina. Droga che gli è stata sequestrata al pari di un cellulare di cui era in possesso.

Condotto in caserma, il 40enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore Marilia Capitanio, sottoposto ai domiciliari, dove si trova in attesa dell'udienza di convalida, in programma domani, dinanzi al gip Loredana Camerlengo . E' difeso dall'avvocato Luigi Bocchino.