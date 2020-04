Bombe carta esplodono in strada al Rione Libertà Non è escluso si possa trattare di una bravata: nessun danno. Indaga la Polizia Municipale

Quattro deflagrazioni in rapida successione questa mattina al Rione Libertà hanno destato la tranquillità delle strade semideserte della città. L'allarme è scattato intorno alle 8. Inizialmente si era pensato ad un attentato intimidatorio. Invece, dai successivi rilievi si è appurato che i grossi petardi innescati non erano stati posizionati nei pressi di attività commerciali o auto ma in strada.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Municipale di Benevento che hanno individuato i luoghi delle deflagrazioni, tutti circoscritti tra via Cocchia e via Nazzareno Cosentini. Una bravata, probabilmente, ora finita al centro delle indagini degli agenti.