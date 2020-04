Cocaina nell'auto, il 40enne resta ai domiciliari Convalida in Tribunale, la decisione del Gip per Luca Luongo, di Arpaise

Resta agli arresti domiciliari Luca Luongo, 40 anni, di Arpaise, fermato sabato a Benevento, dalla guardia di finanza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' la decisione adottata dal gip Loredana Camerlengo al termine dell'udienza di convalida celebrata questa mattina in Tribunale, e non da remoto, per la mancanza, colmata in queste ore, dei necessari supporti.

Difeso dall'avvocato Luigi Bocchino, l'indagato ha sostenuto l'uso personale di quel panetto di cocaina contenuto in un involucro del peso complessivo di 210 grammi che gli era stato sequestrato. Droga custodita nell'auto, di cui aveva cercato di disfarsi quando era incappato nel controllo delle fiamme gialle nella zona di Santa Colomba.