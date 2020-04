FOTO - Mezzo Asia contro un palo: si ribalta, ferito un 41enne In ospedale il dipendente dell'azienda che raccoglie i rifiuti a Benevento. Incidente a Olivola

E' di una persona ferita e di un mezzo completamente distrutto il bilancio di un incidente stradale avvento questa mattina nei pressi del deposito dell'Asia di contrada Olivola. Secondo una prima ricostruzione, il dipendente, di 41 anni, stava tornando in città ed era alla guida del Piaggio Porter con il quale aveva raccolto i rifiuti a Benevento. All'improvviso e per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che è finito prima contro un marciapiede di via Spezzamadonna, poi contro un palo della Pubblica Illuminazione. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Benevento che hanno estratto il malcapitato che era finito sotto l'abitacolo deforme e poi lo hanno affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato in ospedale.