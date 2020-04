168° Anniversario della Fondazione della Polizia Questura di Benevento. Deposta una corona di alloro dinanzi al monumento in onore dei Caduti

L’attuale scenario di diffusione epidemiologica e il quadro normativo delle misure restrittive di contenimento del contagio da virus “COVID-19” vedono anche la Questura di Benevento impegnata in prima linea nella gestione dell’emergenza e dei servizi di ordine pubblico con il fattivo concorso delle altre Forze di Polizia territoriali.

In tale contesto, questa mattina alle ore 10:00, si è celebrato, all’insegna del rispetto dei criteri di massima garanzia della tutela del personale e dei cittadini, il 168° Anniversario della Fondazione della Polizia, con la sola deposizione di una corona in memoria dei caduti della Polizia di Stato da parte del Questore Luigi Bonagura alla presenza del Prefetto Francesco Antonio Cappetta.

Nel rispetto del contesto emergenziale e delle migliaia di vittime su tutto il territorio nazionale tra cui anche appartenenti alla Polizia di Stato, “si ritiene opportuno evidenziare – spiegano dalla Questura - come, in questo momento, sia fondamentale il concorso che la Polizia di Stato può e deve fornire in supporto della popolazione realizzando, come ha opportunamente evidenziato anche il Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli, un’opera di “vicinanza ed assistenza rivolta anche al nostro interno” quale “occasione per rinsaldare il nostro spirito di corpo”.