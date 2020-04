Ferisce la moglie con un martello, in carcere 54enne di Airola E' accusato del tentato omicidio della compagna che è ora ricoverata in gravi condizioni al Rummo

E' stato dichiarato in arresto e trasferito nel carcere di contrada Capodimonte T. I., il 54enne di Airola accusato di tentato omicidio aggravato della moglie, anch'ella 54enne, che ora lotta in gravissime condizioni all'interno del reparto di Neurorianimazione dell'Azienda ospedaliera Rummo di Benevento.

L'uomo era ricoverato al Rummo ma in serata i medici lo hanno dimesso dopo averlo tenuto sotto osservazione per alcune ore e medicato le ferite che lui stesso si era procurato dopo aver ferito la compagna con un martello.

Dichiarato in arresto, il 54enne su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato poi trasferito nel carcere di Benevento. Nelle prossime ore l'uomo l'indagato comparirà dinanzi al Gip del Tribunale di Benevento per la convalida del fermo.

Come riportato in un altro articolo (LEGGI QUI) l'uomo in mattinata avrebbe colpito con un martello la moglie. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e in quale stanza la donna sia stata colpita. All'arrivo dei soccorritori, infatti, sia l'appartamento nel centro di Airola che le scale di accesso erano imbrattate di sangue.

Le condizioni della 54enne erano apparse subito gravi a causa delle ferite alla testa. L'indagato è stato invece rinvenuto in un corridoio con ferite da taglio alle braccia. Tagli che, secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio e della Stazione di Airola, l'uomo si era provocati con un coltello.