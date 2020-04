Carne, colombe, uova di cioccolato: controlli della forestale Elevate sanzioni per un importo di 5500 euro

"Non sono state riscontrate violazioni di legge", tranne alcuni casi nei quali sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 5.500 euro, "a causa della mancata tracciabilità di alcuni prodotti lattiero caseari e della etichettatura delle carni risultata non in linea con i dettami delle vigenti norme".

E' il bilancio dei controlli effettuati in questi giorni dai militari del Gruppo carabinieri forestale e del Nipaf di Benevento nel settore agroalimentare, anche contro le frodi e l'aumento dei prezzi.

Nove le pattuglie impegnate in molti comuni della provincia, attenzione puntata su prodotti pasquali e alimentari posti in vendita, come colombe, uova di cioccolato, carni, formaggio, farina, uova.