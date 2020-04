Controlli anti Covid. Sorpresi con droga, denunciati I tre sono stati fermati dai poliziotti delle Volanti. Sequestrati 19 grammi di hashish

Sono stati trovati in possesso di 19 grammi di hashish e per questo denunciati per detenzione di stupefacenti. Si tratta di tre giovani di Benevento fermati nelle ultime ore dagli agenti della Squadra Volanti della Questura sannita. Gli agenti della Volante, coordinati dal vicequestore Flavio Tranquillo, li hanno fermati per chiedere giustificazioni in merito alla loro presenza in strada nonostante le normative in vigore contro la diffusione del Coronovirus. Durante il controllo, essendo tutti già noti alle forze di Polizia, i poliziotti hanno deciso di procedere con la perquisizione durante la quale sono 'saltati fuori' 19 grammi di hashish. Di qui la denuncia e il sequestro della droga.