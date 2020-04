Controlli anti Covid, in strada anche la Polizia Penitenziaria Da ieri posti di controllo degli agenti del Nucleo traduzioni e del reparto giudiziario

Da sabato nel Sannio in strada per i controlli per verificare l'effettiva necessità di uscire di quanti vengono trovati alla guida delle auto o a piedi in strada è scesa in campo anche gli agenti della Polizia Penitenziaria del Nucleo Operativo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti di Benevento, supportati dal personale del Reparto Giudiziario della Casa Circondariale Sannita. Gli agenti sono in strada già dalla giornata di ieri e fino alla fine dell'emergenza virus. Loro compito è quello di pattugliamento della città per la verifica e il rispetto da parte dei cittadini del Codice della Strada e del lockdown predisposto dal Governo e regolato anche da ordinanze della Regione e del Comune.

Il servizio vedrà impegnata quotidianamente una pattuglia della Penitenziaria che affiancherà e supporterà le altre Forze di Polizia già impegnate sul territorio dall’inizio dell’emergenza.