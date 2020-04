Cocaina, marijuana e hashish: denunce e segnalazioni I controlli dei carabinieri

Nove denunce, sequestri e segnalazioni per l'uso di droga nel bilancio dei controlli dei carabinieri del Comando provinciale non solo sul rispetto delle norme contro la diffusione del contagio.

Le denunce hanno riguardato un 36enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, che, fermato lungo il viale Atlantici, è stato trovato con un grammo di marijuana e 120 euro euro nascosti nei pantaloni - nella sua abitazione sono invece stati sequestrati un bilancino elettronico di precisione, 200 grammi di marijuana e 35 di hashish-; due persone, sempre della città, alla quali sono state sequestrate, nel corso di una perquisizione, alcuni grammi di eroina e cocaina; una bloccata a San Giorgio del Sannio (3 grammi di cocaina).

Nell'elenco compaiono anche un giovane trasportatore di Napoli, identificato a Buonalbergo (percepisce il reddito di cittadiinanza ma da oltre un mese lavora per una ditta, g,i è stata contestata la truffa); un 51enne, una 32enne e un 30enne e un 25nne di Montesarchio, sorpresi il primo con 10 grammi di cocaina, gli altri tre con 14 stecchette di hashish suddivise in dosi e 1 grammo di cocaina; e una donna di Frasso Telesino, trovata in possesso, a Melizzano, di 6 grammi di eroina, uno di crack, una dose di cocaina e una di marijuana. Per lei anche la sanzione per la violazione delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Sei le segnalazioni alla Prefettura per il consumo di stupefacenti, a Montesarchio scoperti nell’intercapedine di un muro due involucri contenenti 32 dosi di crack per un peso complessivo di 6,5 grammi.