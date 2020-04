Violenta lite a Cerreto, 52enne ferito dalla compagna L'uomo raggiunto da una coltellata: ricoverato al Fatebenefratelli. Indagano i carabinieri

Momenti di paura questa notte in un'abitazione di Cerreto Sannita per il ferimento di un 52enne che, secondo una prima ricostruzione ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, sarebbe stato ferito dalla moglie di alcuni anni più giovane di lui ad una spalla con un coltello. L'allarme è scattato all'alba quando il malcapitato è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento con una ferita da taglio alla spalla. Sul posto sono accorsi i carabinieri, coordinati dal capitano Francesco Altieri, che hanno ascoltato il 52enne che, per fortuna non dovrebbe essere grave, e la convivente.

Secondo episodio nel Sannio in pochi giorni di un ferimento ad opera di una donna ai danni del proprio compagno. Una decina di giorni fa stesse scene in una casa alle porte di Benevento. In quel caso, però, la vittima aveva riportato una grave ferita all'oddome. Un episodio sul quale sono invece in corso le indagini della Polizia.

IN AGGIORNAMENTO