Avvocati, domani il nuovo presidente: potrebbe essere donna Riunione Consiglio, la scelta dovrebbe cadere su Stefania Pavone: prima volta di un vertice 'rosa'

E' in programma domani mattina, via Skype, la riunione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento ed Ariano Irpino che servirà ad eleggere, con voto palese, il nuovo presidente e a definire anche le cariche di segretario e tesoriere. Ventuno i consiglieri, nove dei quali subentrati lo scorso 29 febbraio, dopo la dichiarazione di decadenza, per il doppio mandato consecutivo, di altrettanti colleghi, tra i quali lo stesso vertice dell'Ordine forense, Alberto Mazzeo.

Si tratta di Mario Palmieri, Angela Abbamondi, Giuseppe Romano, Umberto Zollo, Daniela Miracolo, Assunta Ventorino, Fabio Pannone, Stefano Tangredi e Nazzareno Lanni, che un mese e mezzo fa hanno integrato l'organismo del quale facevano già parte Stefania Pavone, che da allora ha assunto la guida del Consiglio come vicepresidente, Marianna Corbo, Clelia La Brocca, Titti Calderazzo ,Vincenzo De Paola, Claudio Fusco, Rori Zamparelli,Gerarda Viscione, Stefanina Paolo, Vincenzo Regardi, Vincenzo Sguera e Nicoletta Camilleri.

Almeno undici, su ventuno, i consensi che deve raggiungere il nuovo presidente, che non è escluso – sarebbe la prima volta per una donna – possa essere Stefania Pavone, sulla quale potrebbero convergere sia il sì del gruppo Rinnovamento – otto i componenti – che alle elezioni era capeggiato da Vincenzo Regardi, sia quello di alcuni dei tredici rappresentanti di 'Iniziativa forense' che includeva la stessa Pavone: una formazione che a quel punto, se le cose dovessero andare così, diventerebbe minoranza. Quanto ai nuovi segretario e tesoriere, la scelta potrebbe cadere, rispettivamente, su Vincenzo Sguera ed Angela Abbamondi, di 'Rinnovamento'.