Truffa indennità disoccupazione, nessun obbligo più per Bordi Revocato l'obbligo di firma due volte al giorno

Revocata dal gup Vincenzo Landolfi, dinanzi al quale il 14 luglio è in programma l'udienza preliminare, la misura dell'obbligo di firma, due volte al giorno, alla quale era sottoposto, dallo scorso 16 gennaio, Piergiuseppe Bordi (avvocato Antonio Leone), 41 anni, di Benevento, una delle undici persone tirate in ballo dall'inchiesta del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro e della guardia di finanza su una presunta truffa in materia di indennità di disoccupazione.