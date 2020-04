"Solidarietà al sindaco di Pannarano Enzo Pacca" Potere al Popolo - Sannio: "Vicinanza al compagno che amministra con schiena dritta"

“Enzo Pacca è il sindaco di Pannarano, piccolo Comune in provincia di Benevento. Un sindaco che, come purtroppo tanti in tutto il Sud Italia, è costretto ad amministrare un piccolo Comune con poche risorse e dovendosi confrontare quotidianamente con chi mette al centro i propri interessi egoistici invece che quelli della collettività”.

Così Potere al Popolo - Sannio esprime solidarietà al sindaco di Pannarano finito nel mirino di qualcuno che l'altra notte ha squarciato gli pneumatici della sua auto.

“Enzo è anche un compagno, una persona con la quale condividiamo gli ideali e i valori necessari per costruire una società più giusta. In queste ore siamo venuti a conoscenza di un gravissimo accaduto: nella notte tra il 15 e il 16 Aprile, infatti, è stata danneggiata la sua auto. Quello che pare evidente è che si tratta di un vile atto intimidatorio nei confronti del sindaco di Pannarano e della propria famiglia. Come comunità politica – concludono da Potere al Popolo - non possiamo che esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a Enzo per il fatto accaduto. A lui e ai tanti sindaci che continuano ad amministrare con la schiena dritta, a testa alta e contro ogni forma di ingiustizia e discriminazione, Potere al Popolo! sarà sempre accanto”.