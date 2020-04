Condannato per droga, passa dal carcere ai domiciliari La decisione per Saverio Tomaciello, 42 anni, di Benevento

Dal carcere ai domiciliari. L'ha deciso il Tribunale di sorveglianza di Napoli per Saverio Tomaciello (avvocato Luca Russo), 42 anni, di Benevento, che sta scontando tre condanne per droga – due del Tribunale di Napoli, l'altra del gup di Benevento -, con una pena rideterminata in 5 anni e 10 mesi dopo più incidenti di esecuzione.