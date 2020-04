Non voglio fare sesso, aggredita: salvata da sms alla figlia Arrestato dai carabinieri un 66enne di Calvi

E' stata la figlia ad avvertire i carabinieri dopo aver ricevuto un sms dalla madre che le chiedeva aiuto. Quando i militari della Stazione di San Giorgio del Sannio sono accorsi, si sono trovati di fronte una delle scene che purtroppo troppo spesso costellano le cronache della nostra provincia. Hanno arrestato un 66enne, per maltrattamenti familiari e non solo, e l'hanno condotto in carcere.

E' accaduto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Calvi, teatro - secondo una prima ricostruzione - di una furibonda lite scoppiata tra una coppia separata di fatto. Uno scontro che sarebbe stato innescato dal 'no' della donna ad un rapporto sessuale al quale lui l'avrebbe voluta costringere. Il suo rifiuto avrebbe scatenato le condotte dell'indagato, alla quali lei avrebbe cercato di opporsi, riuscendo ad inviare un messaggio alla figlia.

Una situazione incredibile, interrotta dall'arrivo dei carabinieri, che, dopo aver dichiarato in arresto il 66enne, l'hanno trasferito presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, a disposizione del sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa, dove si trova in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip, nel corso della quale sarà assistito dall'avvocato Nazzareno Fiorenza.