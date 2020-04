Mi ha detto chiudi la televisione, mi sono arrabbiata... Questa la versione offerta dalla 45enne cerretese accusata di aver accoltellato il compagno

Il motivo per il quale l'ha accoltellato? Lui, il compagno, le avrebbe intimato di spegnere la televisione, e l'avrebbe fatto con un tono che aveva scatenato la sua reazione rabbiosa. Questa la versione dei fatti fornita al gip Gelsomina Palmieri, collegato da remoto con lei, che è in carcere, e con il suo difensore, l'avvocato Paolo Abbate, da Italia Campotaro, la 45enne di Cerreto Sannita arrestata qualche giorno fa dai carabinieri della locale Compagnia. L'accusa: lesioni aggravate, quelle provocate alla spalla destra di un 52enne, poi giudicato guaribile in dieci giorni, con il quale aveva ingaggiato una lite nella loro abitazione. Uno scontro culminato nel ferimento dell'uomo, che ha invece prospettato una ragione diversa per il gesto del quale è rimasto vittima.

Come si ricorderà, subito dopo la donna si era allontanata: era stata ritrovata in campagna a distanza di due ore e dichiarata in arresto. La Procura ha chiesto per lei la custodia in carcere, mentre la difesa ha insistito per il ritorno in libertà dell'indagata e, in subordine, una misura meno afflittiva.