Minacce sindaco Pannarano, Maglione: "Inciviltà da condannare" Il deputato del M5S: "Certo che le autorità faranno luce su questo avvenimento"

“L’episodio di vandalismo a danno del sindaco di Pannarano Enzo Pacca, è un gesto di inciviltà da condannare, anche pubblicamente. Non si può accettare che in un momento così delicato per il Paese e per la comunità locale, ci sia qualcuno che infranga la legge in un duplice modo: uscendo di casa non per una necessità, ma addirittura per delinquere".

Queste le parole del deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione che rimarca: "Sono certo che le autorità faranno luce su questo avvenimento e che a tutti arrivi il monito che episodi del genere non debbano più verificarsi. Dimostriamo di essere dei cittadini veri e di rispettare le istituzioni che in questo momento sono messe a dura prova da una crisi senza precedenti, a nostra memoria. Al sindaco Pacca che in questa fase come tutti i colleghi è in prima linea per salvaguardare la sua comunità, esprimo la mia solidarietà”.