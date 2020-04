Ordine avvocati, Vincenzo Regardi nuovo vice presidente Questo pomeriggio l'elezione con 12 voti su 21

Nessuna novità, era praticamente impossibile che spuntassero all'orizzonte di un accordo già sperimentato con successo. Dunque, Vincenzo Regardi, per sei anni al vertice della Camera penale sannita, è il nuovo vice presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento ed Ariano Irpino. Questo pomeriggio la sua elezione, suffragata dai voti dei 12 consiglieri che ieri avevano già scelto Stefania Pavone come guida del parlamentino forense e Vincenzo Sguera e Angela Abbamondi segretario e tesoriere.

A Regardi sono andati i consensi di Vincenzo Sguera, Nicoletta Camilleri, Daniela Miracolo, Assunta Ventorino, Fabio Pannone, Stefano Tangredi e Nazzareno Lanni, tutti di 'Rinnovamento', la formazione che capeggiava alle elezioni; e di 4 dei 13 rappresentanti che nell'appuntamento con le urne di un anno fa facevano riferimento ad 'Iniziativa forense': Stefania Pavone, Mario Palmieri, Gerarda Viscione e Angela Abbamondi.

Si sono invece astenuti, senza peraltro aver indicato un candidato, gli altri 9 componenti dell'ex maggioranza: Vincenzo De Paola, Claudio Fusco, Giuseppe Romano, Marianna Corbo, Clelia La Brocca, Titti Calderazzo Rori Zamparelli, Stefanina Paolo e Umberto Zollo.

Come si ricorderà, l'avvocato Regardi era stato in primissima fila nella battaglia di principio avviata sulla questione del doppio mandato consecutivo che per mesi ha tenuto banco, fino alla dichiarazione di decadenza di 9 consiglieri, tra i quali il presidente Alberto Mazzeo, surrogati alla fine di febbraio.