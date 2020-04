Avvocati, Iniziativa forense attacca i 4 'cambi di casacca' Nuove cariche dell'Ordine, interviene l'ex gruppo di maggioranza

Rinnovo delle cariche del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, interviene il gruppo Iniziativa Forense. Che in una nota "prende atto di quanto accaduto nella seduta del Consiglio di ieri, peraltro, disinvoltamente, anticipato a mezzo stampa (per onore di cronaca, Ottopagine aveva fatto altrettanto anche in occasione di altri post elezione ndr). Lo stile avrebbe suggerito una maggiore cautela, quanto meno per chi ex post avrebbe dovuto far dimenticare, con una certa velocità, i sermoni “sui principi solenni” dispensati durante il periodo elettorale. Ma tant’è!! Quattro consiglieri appartenenti ed eletti nel gruppo di Iniziativa Forense, tra cui l’attuale presidente del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Benevento, hanno deciso di confluire (perché numericamente di questo si tratta) nel gruppo di colleghi avverso i quali si erano candidati alle ultime elezioni forensi".

Secondo Inziativa forense, "tutto è legittimo per carità, ma altrettanto tutto privo di una motivazione intellegibile per l’intero Foro, che, al momento del voto, aveva indicato con molta chiarezza a quale raggruppamento affidare la guida dell’avvocatura. Le scelte fatte sono sotto gli occhi di tutti e saranno valutate dai colleghi avvocati. Il momento per tanti, forse per molti, è particolarmente difficile e doloroso, necessitano fatti concreti nel brevissimo periodo".

Iniziativa Forense "non mutera' il suo impegno a fianco dei colleghi con i suoi consiglieri Calderazzo, Corbo De Paola, Fusco, La Brocca, Paolo, Romano, Zamparelli, Zollo, ancor più in questo momento di distanziamento sociale.Non farà mancare il proprio contributo di idee ed iniziative utili a tutta la collettività forense ed in consiglio. Questo è il compito che la maggioranza degli avvocati ci ha affidato e bisogna portarlo a compimento meglio che si può, ma sempre lealmente e seriamente".