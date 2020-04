Lockdown, decine di controlli della Polizia di Stato - FOTO Posti di blocco in varie zone di Benevento. Ritirate decine di autocertificazioni

Decine e decine di auto fermate ed autocertificazioni ritirate, e che saranno nelle prossime ore analizzate. Posti di blocco fissi e 'dinamici', come si dice in gergo, per identificare e verificare le motivazioni delle persone trovate in giro a piedi o in auto questa mattina dagli agenti della Volante della Questura diretta dal questore Luigi Bonagura.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato di Benevento, coordinati dal vicequestore Flavio Tranquillo, hanno effettuato, tra gli altri, un posto di blocco a piazza Orsini con più auto e in collaborazione con la Digos. Ritirate decine di autocertificazioni compilate dagli automobilisti. Per fortuna, dai primi controlli - effettuati attraverso lal Sala Operativa che ha controllato via via i nominativi dellepersone fermate - non sono emerse irregolarità. Tutte le persone trovate in strada nonostante il lockdown scattato per impedire la diffusione del Covid-19.