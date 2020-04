Avvocati, Pavone: basta divisioni e contrapposizioni Il messaggio del nuovo presidente dell'Ordine forense

Un saluto alle colleghe e colleghi Avvocati del Foro di Benevento e Ariano Irpino, “smaltita l’affettuosa valanga di auguri di questi ultimi due giorni”. A rivolgerlo è Stefania Pavone, nuovo presidente dell'Ordine forense.

“La carica che il Consiglio dell’Ordine ha voluto conferirmi - scrive- rappresenta prima di tutto un segno di rispetto per un principio, quello della democrazia, espresso sulla mia persona già in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. Un principio che noi avvocati siamo chiamati ogni giorno non solo a rispettare e far rispettare, ma a vivere e testimoniare con segni e comportamenti concreti, consapevoli della sua importanza fondamentale nel corpo sociale”.

Una elezione – prosegue -, “qualunque essa sia, deve però superare il momento della competizione che l’ha preceduta, espandendo a tutto l’organismo rappresentato la dedizione, l’impegno, lo spirito di servizio. Nella consapevolezza di questa prerogativa, mi impegno a dare voce a tutte le istanze provenienti da ognuno dei colleghi. Da oggi cessano divisioni e contrapposizioni, in favore di una ritrovata unità alla quale dedicherò prioritariamente tutte le mie energie. L’avvocatura di questo prestigioso Foro, per la prima volta nella sua storia, vede al suo vertice una figura femminile. Così come è recentemente accaduto con la Presidenza del Tribunale affidata alla dottoressa Marilisa Rinaldi, che saluto unitamente al Procuratore della Repubblica, dottor Aldo Policastro, con la fiducia di riuscire a trovare insieme a loro - Magistrati che hanno sempre saputo unire doti professionali e virtù umane - la migliore strada, comune e condivisa, per assicurare il diritto alla Giustizia in questo momento storico, così carico di insicurezze e preoccupazioni. Una dinamica nella quale dovrà trovare spazio una feconda sinergia con il personale delle Cancellerie, al quale rinnovo la stima espressa in questi anni”.

Ma è anche la prima volta “che una elezione avviene non direttamente in Consiglio, bensì a distanza. Un segno nel segno, per un’avvocatura chiamata a rinnovare anche le modalità di presenza e di svolgimento della professione. Una sfida da raccogliere. Ringrazio per tutti gli auguri che mi sono pervenuti con diverse modalità, in particolare i rappresentanti delle Istituzioni, degli Enti Locali e delle componenti politiche della società civile, nonché i rappresentanti nazionali e territoriali delle Istituzioni e Associazioni Forensi, ed in particolare Camera Civile di Benevento - Ariano Irpino e Camera Penale “Guido Del Basso De Caro”. Desidero rivolgere un particolare ringraziamento ed un pensiero ai colleghi dell’AIGA. E’ ai giovani Avvocati che dedicherò con particolare attenzione l’impegno del mio mandato. A loro deve andare il testimone di una Giustizia capace di assicurare il presente, ma anche, soprattutto, il futuro”.