Valle Caudina, rivendite ti tabacchi nel mirino dei ladri L'emergenza Covid-19 non ferma i malviventi. Colpi a Bucciano e Sant'Agata de' goti

Due rivendite di tabacchi 'visitate' la scorsa notte in Valle Caudina. È accaduto a Bucciano e sant'Agata de' Goti. Nel primo caso, in via Ciardulli, i malviventi hanno raggiunto l'attività comemrciale e dopo aver forzato la porta d'ingresso hanno rivolto le loro 'attenzioni' ai soldi contenuti nel registratore di cassa – circa 300 euro – e a numerose stecche di sigarette sistemate in un deposito e sugli scaffali.Dopo poco – ed il dato temporale fa presumere che si tratti della stessa banda di ladri - a Sant'Agata de' Goti stesse scene in un'altra tabaccheria in via Saiano. Anche in questo caso dopo aver forzato la saracinesca i ladri sono entrati all'interno ed hanno 'allungato le mani' su stecche di sigarette, gratta e vinci e alcune decine di euro dal registratore di cassa.

Questa mattina l'amara sorpresa per i commercianti che hanno notato i chiari segni lasciati durante l'incursione ed hanno allertato le forze dell'ordine. In entrambi i casi sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato le indagini per cercare di identificare gli autori dei colpi.