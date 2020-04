Spaccio di droga al rione Libertà, scarcerati 4 indagati Ai domiciliari Alfredo Mucci, Antonio Barone, Antonio Parrella e Vincenzo Mari, della città

Arresti domiciliari. Li ha disposti il gip Loredana Camerlengo, su sollecitazione della difesa, per Alfredo Mucci, 43 anni, Antonio Barone, 44 anni, Antonio Parrella, 45 anni, e Vincenzo Mari, 45 anni, di Benevento- tutti assistiti dall'avvocato Antonio Leone- , che erano finiti in carcere il 9 gennaio, colpiti da una ordinanza di custodia cautelare a carico di nove persone. Il provvedimento, adottato in una indagine antidroga condotta dai carabinieri e diretta dal pm Flavia Felaco, era stato l'epilogo di un'attività investigativa che ritiene di aver fatto luce su più episodi di spaccio, al rione Libertà, di eroina, cocaina, hashish, crack e derivati del metadone, e anche sulla coltivazione di piante di canapa indiana. Fatti che sarebbero accaduti tra marzo ed agosto 2019.