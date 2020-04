Si riparte, i penalisti: in aula a difendere i diritti Ripresa dal 12 maggio, lettera della Camera penale di Benevento ai propri iscritti

“Pur consapevoli che ciascuno di noi abbia un proprio carattere, una propria tempra, un proprio modo di affrontare le avversità, riteniamo che il momento stia destabilizzando tutti, non solo sotto l’aspetto legato alla paura per la propria salute, ma anche per quanto riguarda le incognite relative al nostro futuro professionale”. E' l'incipit della lettera che la giunta della camera penale di Benevento, presieduta dall'avvocato Domenico Russo, ha inviato ai propri iscritti in vista della ripresa dell'attività giudiziaria.

Dopo aver ricordato le informative sul lavoro svolto in questo periodo sul “problema sanitario nelle carceri, e sul protocollo stipulato con Tribunale, Procura e Consiglio dell'Ordine degli avvocati per la celebrazione da remoto delle sole udienze indifferibili”, la Camera penale sottolinea che “da diversi giorni oramai si lavora per poter organizzare una ripartenza, nel rispetto di tutti i criteri opportuni al fine di tutelare la salute di ciascuno di noi e di tutti gli altri”. Garantendo “la massima tutela del diritto alla salute, ma senza inammissibili modalità che distruggano il giusto processo ed il diritto di difesa”.

Sul punto – si legge- “è in corso il tavolo tecnico tra Tribunale, Procura della Repubblica e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al quale noi non partecipiamo poiché non previsto. Entro la fine della prossima settimana, probabilmente, Il Presidente del Tribunale, al termine della interlocuzione in corso, emetterà un decreto con il quale comunicherà le direttive da seguire relativamente alla celebrazione delle udienze penali, a partire dalla data del 12 maggio, che, in gran parte, si spera, saranno quelle da noi suggerite”.

La conclusione: "Confidiamo vivamente nella collaborazione e nel massimo impegno di tutti i Colleghi iscritti alla Camera Penale che sono Componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Torneremo nuovamente anche a sollecitare la necessità di comunicare ai difensori, senza ulteriori attese, le date di rinvio delle udienze che sino ad oggi non sono state celebrate”. Tutti insieme riusciremo a ritornare al più presto nelle nostre aule per combattere, ogni giorno, in difesa dei Diritti dei Cittadini!".