Grosso felino avvistato a Torrecuso, l'avviso del sindaco Una pantera in giro per le campagne, allertati carabinieri e Asl

“Si avvisa la cittadinanza che sul territorio comunale sembra aggirarsi un animale vagante di grossa taglia, di razza felina ma di specie sconosciuta”.

Così il sindaco di Torrecuso, nel Sannio allerta i suoi concittadini di un avvistamento effettuato un paio di giorni fa di quella che sembrerebbe essere una pantera, o meglio, un mammifero appartenenti alla famiglia dei felidi.

“Alcuni cittadini hanno fatto segnalazioni – scrive il sindaco in un avviso pubblico – attendibili in merito, ed ho provveduto ad allertare l'Asl di Benevento, i carabinieri di Paupisi, i carabinieri forestali di Vitulano e la protezione civile che hanno avviato gli accertamenti. Chiunque avvistasse tale esemplare – conclude il primo cittadino di Torrecuso – o rinvenisse carcasse predate è invitato a contattare le autorità”.

Nella giornata di ieri i carabinieri forestali hanno perlustrato l'area delle campagne di Torrecuso e in particolare la località Lisca dove alcuni cittadini avrebbero – ed il condizionale è sempre d'obbligo in queste circostanze – notato grosse orme. Nei giorni scorsi, invece, era stato un video a far scattare l'allarme. Video ovviamente al centro delle indagini delle forze dell'ordine.