Tabaccherie ancora nel mirino dei ladri, colpo a Limatola Rubate stecche di sigarette per un valore di circa mille euro

Ladri ancora in azione in Valle Caudina. Dopo i colpi di qualche giorno fa, la scorsa notte i malviventi sono tornati in azione. Nel mirino stavolta una rivendita di tabacchi in via Roma a Limatola. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, gli autori del colpo hanno rubato dagli scaffali e dal deposito le sigarette. Decine di stecche portate via nel cuore della notte. All'alba, alla riapertura dell'attività commerciale, l'amara sorpresa per i titolari che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini.