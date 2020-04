Carcassa di cane lasciata ai piedi dei contenitori dei rifiuti La scoperta di una cittadina nel punto raccolta di contrada San Vito

Fuoriescono solo la testa e gli occhi chiusi per sempre, e parte di una zampa, dalla busta di plastica di colore nero utilizzata per avvolgerne il corpo senza vita. Una cittadina se l'è trovata di fronte mentre depositava le buste con i rifiuti, e non è complicato immaginare lo sconcerto che avrà provato quando ha notato che si trattava di una cane. Della sua carcassa in stato di decomposizione, lasciata ai piedi dei cassonetti.

Teatro del macabro rinvenimento, il punto di raccolta dell'immondizia alla contrada San Vito, all'ingresso di Benevento. Lei lo ha raggiunto in mattinata, è rimasta di sasso nel constatare che il povero animale era stato lasciato ai piedi dei contenitori, peraltro delimitati dal nastro bianco e rosso della polizia municipale. Da quanti giorni è lì, in attesa di essere rimosso ed adeguatamente trattato?

Se l'operazione è stata portata a termine in queste ore, bene così. In caso contrario, sarebbe necessario che qualcuno battesse un colpo, ancor di più indispensabile mentre le temperature sono salite e siamo alle prese con un'emergenza sanitaria che ci tiene chiusi in casa. A pensarci, forse è meglio così. Almeno ci evitiamo certi spettacoli come quello toccato in sorte, purtroppo, alla persona che ce l'ha segnalato perchè lo 'recensissimo'.