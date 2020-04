Villa Margherita, Policastro: no a conclusioni approssimative Una nota del Procuratore sull'indagine a carico di quattro persone

“L’indagine, finalizzata a fare piena luce sulle cause della diffusione del virus covid-19 all’interno della struttura Villa Margherita, è in corso da oltre un mese, durante il quale -pur con le notevoli difficoltà dovute all’emergenza sanitaria – è stata acquisita una notevole mole di documenti e informazioni e sono state ascoltate numerose persone”, scrive in una nota il Procuratore Aldo Policastro dopo la pubblicazione della notizia riguardante le quattro persone (oltre alla società) indagate per la vicenda di Villa Margherita.

“Per la compiuta ricostruzione della vicenda - aggiunge - è stato altresì nominato un Collegio di consulenti tecnici, composto da due Professori Ordinari di Igiene e un medico legale, che ha partecipato anche al sopralluogo presso la struttura. Il materiale acquisito è all’esame della Procura così come ulteriori attività sono in corso. E’ doveroso precisare che allo stato si tratta di iscrizione nel registro notizie di reato e dello svolgimento di indagini preliminari volte ad accertare o, se del caso, ad escludere la responsabilità penale degli indagati, senza tralasciare nessuna ipotesi e senza approssimative conclusioni. La delicatezza e la complessità delle indagini non ci sfugge ma le svolgiamo con la massima serenità nel rispetto sia delle vittime e dei loro familiari che degli operatori sanitari”.