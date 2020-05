Pecora e montone ritrovati morti a Torrecuso Continua la caccia al grosso felino, forse una pantera, avvistato giorni fa nelle campagne

“Questa mattina in contrada San Libero (Zona staglio) di Torrecuso per gli amanti dei gatti sono due pecore sbranare, il maschio all'interno del recinto, chiuso, e la femmina fuori”. E' il sindaco di Torrecuso Angelino Iannella nella tarda serata di ieri a postare alcune foto di una pecora e un montone uccisi da un animale che, secondo le parole del sindaco, potrebbe essere la pantera, o meglio il grosso felino che da giorni sta terrorizzando la zona tra Torrecuso e Ponte – altri avvistamenti erano stati fatti anche nella zona a ridosso del territorio di Foglianise -.

si tratta di due ovini trovati morti nei pressi di una fattoria. A far scattare l'allarme è stato il proprietario degli animali. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri e i veterinari dell'Asl.

Continua dunque la caccia all'animale che, come si ricorderà, era stato filmato con l'aiuto di un binocolo alcuni giorni fa proprio a Torrecuso. Dopo il rilevamento delle orme, ora al vaglio della consulenza degli esperti, ora anche due carcasse. Gli animali non sono stati divorati ma uccisi e presentano entrambi segni evidenti sul collo e sulla schiena. Sull'accaduto sono ora in corso anche le indagini dei carabinieri.

