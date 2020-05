Il mistero della pantera, l'avviso del comune di Ceppaloni Un cittadino all'alba ha avvisato le forze dell'ordine dopo aver probabilmente notato un felide

“Si avvisa la cittadinanza che sono giunte segnalazioni circa la presenza sul territorio comunale di un animale, probabilmente un felide. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri forestali e del Servizio veterinario dell'Asl. Si invita alla massima prudenza".

Questo l'avviso pubblico diramato questa mattina dal Comune di Ceppaloni dopo che un residente di contrada Rotola ha segnalato di aver notato un animale non comune aggirarsi per le campagne nei pressi di alcune case.

Il pensiero ovviamente è corso subito a quella che sembrerebbe una pantera avvistata qualche giorno fa a pochi chilometri di distanza, nella zona di via Sturzo e casale Maccabei, sempre lungo la fondovalle Sabato.

In quel caso l'animale era stato notato da un pensionato e dal figlio che avevano allertato le forze dell'ordine ed avevano fatto scattare una serie di ricerche. Domenica e lunedì si sono susseguite una serie di battute per cercare di confermare o meno la presenza dell'animale indicato come una pantera. Stessa specie avvistata e filmata la settimana precedente a Torrecuso dove erano state poi ritrovate due pecore uccise ma non sbranate.

All'alba di oggi la nuova segnalazione fatta da una persona che intorno alle 5.30 era uscita di casa per recarsi al lavoro. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei militari.