Solo udienze Gip/Gup e processi per chi ha misure cautelari Come riprenderà l'attività giudiziaria nel settore penale

Emergenza sanitaria, ecco come riprenderà dal 12 maggio l'attività giudiziaria nel settore penale in base alle linne guida stabilite da Tribunale, Procura e Ordine avvocati.

Allo stato, salvo le udienze di convalida e le direttissime, possibili da remoto, “appare per ora percorribile, e condivisa, esclusivamente la forma di celebrazione delle udienze Gip/Gup e dibattimentali con presenza fisica”. Saranno utilizzate non più di tre aule al primo piano, pertanto tutti gli altri procedimenti sono sospesi fino a 30 giugno.

Nel settore Gip/ Gup saranno trattati “non più di sei procedimenti ad udienza, da chiamare ad orari adeguatamente sfalsati in base alla loro complessità, dando precedenza a quelli con imputati sottoposti a misure cautelari, per fatti relativi a fattispecie riconducibili al Codice rosso, con imputati a piede libero ma più datati nel tempo.

Per il settore dibattimentale saranno trattati, sempre ad orari sfalsati, processi con imputati sottoposti a misure cautelari o di sicurezza, saranno inoltre trattati procedimenti in fase di riesame o quelli riguardanti misure di prevenzione, nonché gli incidenti di esecuzione per imputati detenuti". Le udienze saranno celebrate sempre a porte chiuse.

Tutti gli altri procedimenti già fissati entro il 30 giugno saranno rinviati a data successiva al 31 luglio. I giudici e i presidenti di collegio potrano rinviare anche i procedimenti di cui è possibilee la trattazione qualora per il numero degli imputati e delle parti non sia possibile assicurare il distanziamento e il rispetto delle norme di sicurezza