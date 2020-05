Nuova vittima nel Sannio: un'anziana di Pago Veiano A darne notizia il sindaco Mauro De Ieso

Nuova vittima nel Sannio , si tratta di una anziana di Pago Veiano che era in gravi condizioni , a darne notizia il sindaco Mauro De Ieso: "Questa sera sarebbe stato bello solo poter dire al mio paese che tutti i tamponi naso faringeo effettuati a Pago Veiano, alcuni giorni fa, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a stasera sono tutti negativi. Da ieri sera ad oggi sono arrivati i risultati e piano piano prendeva corpo la notizia che tutti aspettavamo con ansia e volevamo sentirci dire NEGATIVI AL COVID-19.

Poi nel tardo pomeriggio ho avuto quasi per primo l'ufficialità del decesso di una nostra concittadina, che già sapevano essere in condizioni gravi...una moglie, una mamma, una nonna che dal calvario di "Villa Margherita" non ha più messo piede nella terra bella di Pago Veiano. Insieme alla soddisfazione di poter comunicare a tutti una bella notizia questa sera è più forte il dolore, l'amarezza e la rabbia di sapere che una di noi non c'è più!!!

Sui fatti accaduti nella casa di cura "Villa Margherita" attendiamo che venga fatta chiarezza al fine di fugare ogni dubbio, chiarezza innanzitutto per chi non è più tra noi.

Esprimo ai familiari il mio cordoglio e quello di una comunità intera che anche questa volta si rialzera' più forte di prima.

Rinnovo a tutti l'invito a rispettare le regole igienico sanitarie che conosciamo bene, ad evitare assembramenti e ad osservare con scrupolo il distanziamento sociale come per legge".