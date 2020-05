Giu' dal terzo piano: grave un uomo E' accaduto questa mattina nella zona di via Iandoli a Benevento. Indaga la Polizia

Grave incidente questa mattina in via Iandoli, nel quartiere di Santa Maria degli Angeli, dove un uomo, di circa 60 anni, è caduto dal terzo piano. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa e gli agenti della Volante. Soccorso, il malcapitato è stato trasferito in codice rosso presso l'ospedale Rummo di Benevento a causa delle gravi ferite riportate. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini della Polizia. Non è escluso che si tratti di un incidente domestico. Sono ora in corso le indagini degli agenti e i rilievi della Polizia Scientifica che dovranno confermare l'ipotesi di un drammatico incidente domestico.

Secondo una prima ipotesi, infatti, sembra che l'uomo stesse effettuando qualche lavoro sul balcone della sua abitazione.