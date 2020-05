Bomba carta esplode dinanzi all'abitazione di un 42enne Paura nella tarda serata di ieri a Casalduni. Il sindaco: "Episodio strano e preoccupante"

Un boato seguito dal rumore dei vetri in frantumi. È accaduto nella tarda serata di ieri nel centro di Casalduni, dove nel mirino è finita l'abitazione di un 42enne del posto.

L'allarme in via Roma. All'improvviso lo scoppio, un grsso petardo o una vera e propria bomba carta. La deflagrazione ha mandato in frantumi una vetrata e danneggiato l'ingresso dell'abitazione.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di Ponte che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini che ora dovranno fare chiarezza sull'accaduto.

“L'abitazione finita nel mirino – spiega il sindaco di Casalduni, Pasquale Iacovella - è in pratica una seconda casa, quindi non abitata tutto l'anno ed è di proprietà di una famiglia che vive anche a san Marco dei cavoti, ma è preoccupante il tipo di ordigno utilizzato che certo non si può definire un petardo”. È preoccupato il sindaco di Casalduni che ieri sera ha parlato con i carabinieri della Stazione di Ponte e del Nucleo operativo di Benevento accorsi sul luogo dell'esplosione. “Nelle prossime ore scriverà al Prefetto di Benevento per chiedere – annuncia poi il primo cittadino – attenzioni su questo episodio che inevitabilmente ha scosso la nostra comunità che mai si è trovata a fare i conti con una cosa del genere. Confido – ha concluso il sindaco Iacovella – nell'operato delle forze dell'ordine e spero che presto le indagini facciano chiarezza sull'accaduto”.