Piante di canapa nel giardino di casa, denunciato Un 57enne di Baselice nel mirino dei carabinieri



Un 57enne di Baselice è stato denunciato per coltivazione illecita di alcune piante di canapa indiana. Nel corso della perquisizine della sua abitazione, i carabinieri della locale Stazione e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno rinvenuto in giardino sette piante di varie dimensioni di cannabis che aveva piantato in alcuni contenitori di plastica.