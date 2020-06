Incidente con il quad, grave un 29enne Ferito anche il figlioletto di 5 anni. E' accaduto a Cerreto Sannita

Dramma sfiorato nella serata di ieri a Cerreto Sannita per un incidente stradale che ha visto coinvolti padre e figlio, di 29 e 5 anni.

I sue si trovavano in sella ad un quad, nella zona di Cesine di Sopra quando il giovane ha evidentemente perso il controllo del mezzo fuoristrada, rovinando in un terreno. Ancora da accertare l'esatta dinamica del sinistro.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 Misericordia e dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa. Ad avere la peggio è stato il 29enne soccorso dal medico rianimatore della Croce Rossa e trasferito in codice rosso al Rummo di Benevento. Non gravi, per fortuna, le ferite riportate dal bambino.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno effettuato i rilievi e sequestrato il quad.