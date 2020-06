Incendio distrugge capannone. Salvi mezzi movimento terra E' accaduto all'alba in via Appia Nuova, a Calvi

L'allarme è scattato all'alba, erano all'incirca le 5 quando le fiamme sono divampate a Calvi, in via Appia Nuova, in un capannone agricolo nel quale erano custoditi attrezzi e un motocoltivatore.

E' stato il proprietario ad accorgersi di ciò che stava succedendo: dopo aver allertato i vigili del fuoco, è riuscito a spostare alcuni mezzi per il movimento terra parcheggiati nelle vicinanze, evitando che venissero distrutti come il capannone. I pompieri, accorsi sul posto con i carabinieri, hanno spento il rogo.

Avviate le indagini per stabilirne la natura: tra le ipotesi quella di un gesto doloso, che potrebbe essere avvalorata dall'assenza di energia elettrica all'interno del deposito.

(foto di repertorio)