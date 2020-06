Minacce a dipendente comunale e delle Poste, arrestato Ai domiciliari un 49enne di Bonea, fermato dai carabinieri. Nella borsa custodiva un'ascia

Stalking, violenza privata e tentata estorsione: sono le ipotesi di reato per le quali i carabinieri di Montesarchio hanno arrestato Tino De Nitto, un 49enne di Bonea. L'uomo è ritenuto responsabile di due episodi accaduti questa mattina, a distanza di poco tempo l'uno dall'altro.

Del primo avrebbe fatto le spese una dipendente comunale: secondo la ricostruzione operata dagli investigatori, l'uomo avrebbe raggiunto gli uffici dell'Ente ed avrebbe assunto condotte minacciose e persecutorie nei confronti della malcapitata. Il motivo? Avrebbe preteso da lei l'assegnazione ad un progetto diverso da quello nel quale era inserito come percettore di fondi sociali.

Non è finita: dal Comune è passato all'ufficio postale, dove ha rivolto le sue attenzioni ad una impiegata, alla quale avrebbe chiesto con insistenza una somma di denaro. Bloccato dai carabinieri, nel frattempo allertati, il 49enne è stato trovato in possesso di un'ascia che custodiva nella borsa che portava a tracolla.

Condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip, nel corso della quale sarà assistito dall'avvocato Stefano Melisi.