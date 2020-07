"Minori non hanno confermato in alcun modo i fatti contestati" La nota dell'avvocato Roberto Rosario, difensore di un 44enne accusato di presunti abusi

“Il diritto insopprimibile dei giornalisti circa la libertà d’informazione è soprattutto un obbligo inderogabile di rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati.

Ebbene, al termine del predetto articolo si legge: "... Bambini in tenera età che hanno dovuto ricostruire le condotte del genitore, che avrebbero in parte confermato".

Così l'avvocato Roberto Rosario, difensore dell'indagato chimato in causa per presunti abusi - ieri l'incidente probatorio - interviene in merito all'articolo pubblicato da Ottopagine.it (LEGGI QUI) e spiega: “La verità - che è documentata nelle audio/video registrazioni - è diametralmente opposta a quanto scritto, per quanto da voi solo ipotizzato, visto l'uso del verbo "avrebbero": in realtà i minori non hanno confermato in alcun modo i fatti contestati”.