Estrazione non autorizzata di pietra calcarea, tre denunce Nel mirino dei carabinieri di Cerreto proprietario di un fondo e due rappresentati società

Tre persone di Cerreto Sannita sono state denunciate dai carabinieri della locale Aliquota radiomobile per attività di estrazione di pietra calcarea non autorizzata. dai controlli è emerso è emerso che il proprietario di un fondo agricolo in una zona montuosa, avrebbe consentito ad una ditta di rimozione terra l’estrazione di grandi quantitativi di pietra calcarea.

Le indagini avrebbero permesso di verificare che fino ad oggi erano stati già estratti numerosi quintali di pietre, per un valore complessivo di circa 50mila euro, trasportate con vari mezzi autoarticolati. Tutta l’area interessata ed i mezzi utilizzati sono stati sottoposti a sequestro, mentre la posizione del proprietario del fondo e dei due responsabili della società è al vaglio della Procura.