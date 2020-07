"Mi hanno rapinato", assolto dall'accusa di simulazione reato Il fatto non sussiste per Daniele Attanasio, 33 anni, di Benevento

Era imputato di simulazione di reato, di essersi inventato una rapina, ma è stato assolto. Il fatto non sussiste: lo ha sentenziato il giudice Lignelli al termine del processo a carico di Daniele Attanasio, 33 anni, di Benevento.

Difeso dall'avvocato Mario Feo. Attanasio era stato chiamato in causa per una vicenda accaduta nel 2016. Quando, secondo gli inquirenti, aveva prima allertato il 112 e poi presentato una denuncia in questura, affermando di essere stato vittima di una rapina. In particolare, di essere stato costretto da malviventi armati di coltello ad abbandonare la Peugeot 2008 a bordo della quale viaggiava.

Dalle indagini, supportate dai dati dell'impianto satellitare montato sull'auto, sarebbe invece emerso che la macchina sarebbe stata lasciata da Attanasio in seguito ad un incidente stradale. Da qui l'addebito a carico del 33enne, che è stato però assolto.