Rifiuti speciali in un terreno, due giovani denunciati Operazione dei carabinieri a Telese Terme

Un 20enne e un 31enne di Telese Terme sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione territoriale e Forestale per abbandono di rifiuti speciale. I due sono stati sorpresi mentre stavano sversando all'interno di un terreno abbandono rifiuti di vario genere, tra cui pneumatici, batterie esauste ed elettrodomestici. Una discarica abusiva vera e propria, in via Ficociella della cittadina termale, ora sequestrata.